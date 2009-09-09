На Тернопільщині закрили 8 шкіл

У Тернопільській області через відсутність учнів закрили 8 шкіл першого ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації з гуманітарних питань Федір ШЕВЧУК.

Він зауважив, що закривали школи за погодженням з місцевими територіальними громадами. “Водночас, вирішили питання щодо підвезення учнів, які залишаються у цих селах, до інших шкіл, а також працевлаштування вчителів”, – додав Ф.ШЕВЧУК.

Минулого навчального року в області функціонувало 87 шкіл першого ступеня, де навчалося до 10 учнів, та 23 школи першого-другого ступеня, які відвідувало менше 40 учнів. Цього року, за даними Ф.ШЕВЧУКА, кількість школярів в області зменшилась на 2,4 тис. до - 121,7 тис. Для них в області функціонують 879 загальноосвітніх шкіл.

Заступник голови облдержадміністрації відзначив, що зусиллями органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та управління освіти ОДА відновлено роботу 22 закладів дошкільної освіти, що є важливим фактором в умовах зростання народжуваності дітей в області.