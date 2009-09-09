Грецькі кулінари спекли 20-метровий пиріг з яблуками, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса, повідомило сьогодні Афінське інформаційне агентство.

Величезний пиріг завдовжки 20 метрів, шириною 65 см і вагою 333 кг виготовили кондитери за допомогою жителів села Айя поблизу міста Лариса (Центральна Греція). Акцію проводили з нагоди Свята Яблука, щоб заразом прорекламувати місцеві сорти цих фруктів. Для виробництва пирога було потрібно п`ять годин і спеціальна піч завдовжки 20 метрів.

Влада, яка розраховує, що диво-пиріг внесуть у Книгу рекордів Гіннеса, відправила відповідну заявку до Лондона.

ИТАР-ТАРС