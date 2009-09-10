Інтернет-магазини часто обдурюють європейців

У Європі більше половини веб-сайтів, які торгують електротоварами, обдурюють покупців, заявив представник Товариства захисту прав споживачів ЄС.

9 вересня перевірили 369 сайтів у 26 країнах ЄС, а також в Ісландії та Норвегії. Регулюючі органи цих країн змусять сайти, що порушують права споживачів, змінити порядок торгівлі. Якщо ж інтернет-магазини не покращать обслуговування, то їх закриють.

У Європі близько чверті покупців використовує інтернет для придбання фотоапаратів, мобільних телефонів, DVD- плеєрів та інших електротоварів, створюючи ринок з обертом 6,8 мільярда євро ($9,9 мільярда) на рік.

Перевірки, проведені федеральною владою в травні, показали, що 55% веб-сайтів (включаючи 200 найбільших) обманювали споживачів щодо вартості доставки, а також часто давали неповні контактні дані.

Близько двох третин проблемних сайтів не інформували, або давали неправильну інформацію про право покупців відмовитися від замовлення протягом семи днів, а також про можливість повернення продукту без пояснення причин.

Приблизно третина перевірених інтернет-магазинів не подавала контактну інформацію, тому покупці не могли зв`язатися з ними, якщо виникали проблеми з придбаними товарами.

“Рейтер”