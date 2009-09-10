До Києва привезли новий зразок трамвая

До Києва з Санкт-Петербурга привезли новий зразок трамвая, який планують запустити на відреконструйованій лінії швидкісного трамвая.

Про це пише газета “Сегодня” (10 вересня 2009 р.).

Блакитний пітерський трамвай доставляли до Києва частинами протягом півтора місяця. Зараз він знаходиться на території Заводу електротранспорту. Якщо машина успішно пройде випробування, то місто купить біля десяти таких трамваїв.

За інформацією видання, вагон значно більший за чеський. Передбачена чимала відстань між сидіннями. Вони м`які і мають оббивку під шкіру. Для пасажирів в інвалідних колясках обладнані ремені для фіксації під час руху трамвая.

Виробники заявляють, що у вагон, розділений на три частини гумовими гармошками, може вміститися до 400 пасажирів (у звичайний – втричі рази менше).

Із зовнішнього боку кожних дверей розташована відеокамера, щоб водій бачив, чи всі увійшли, і кнопка для пасажирів для екстреного сигналу водієві. У салоні є кондиціонер. Для зручності в новому трамваї вмонтована спецсистема, котра дозволяє плавно гальмувати і рушати. Трамвай може розігнатися до 70 км/год (старі - до 30 км/год).

Водночас, як зазначає газета, трамвай має пройти випробування вже на новому полотні. Головний держінспектор електротранспорту В’ячеслав НІКОЛАЕНКО щодо самої лінії полотна висловив претензії: «Колію роблять за новою технологією, а в нас на неї немає документації. Вже видно, що кріплення не можуть ітримати колію». Проте, гендиректор «Київпастрансу» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ запевнив газету: «Все відповідає стандартам безпеки».