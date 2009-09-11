Таджицьких вчителів одягнуть у форму

10:08, 11 вересня 2009
Права споживачів
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Аби були прикладом для учнів

У Таджикистані до армії однаково вдягнених студентів і школярів додадуться ще й викладачі. За наказом Міністерства освіти модельєри вже працюють над дрес-кодом для вчителів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що відомство підготувало документ "Про єдину форму одягу" і планує затвердити його в жовтні.

"Викладач повинен бути прикладом для учнів. Вчитель повинен мати чистий, охайний, зручний і красивий одяг", - цитують ЗМІ неназваного чиновника міністерства. Фасон нової вчительської форми опублікують у пресі.

Раніше Міносвіти Таджикистану примусило всіх школярів і студентів одягнути краватки та строгі костюми. Дівчатам заборонили приходити на заняття в штанах, міні-спідницях і запропонували дотримуватися стандарту "білий верх, чорний низ", або ходити в національних таджицьких платтях.

"Краще б Міносвіти турбувалося про те, що у наших студентів і викладачів у головах, а не про те, що вони одягають", - сказав Рейтер на умовах анонімності доцент столичного ВНЗ.

Викладачі в приватних бесідах зазнають, що в університетах часто вчаться на платній основі або просто за хабарі студенти, які ледве вміють читати, проте, без проблем отримують дипломи про вищу освіту.

Рейтер

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