Dell анонсувала найтонший ноутбук у світі

Американська компанія Dell анонсувала ноутбук Adamo XPS, який стане найтоншим у світі. На спеціальному промо-сайті повідомляють, що його товщина складе всього 9,99 міліметрів. Про це пише сайт Electronista.

Нова модель стане найтоншим ноутбуком у світі, перевершуючи MacBook Air. Ноутбук Apple вийшов в січні 2008 року і важив близько 1,4 кілограма з товщиною 19,3 міліметра. Його відрізняли висока ціна (1799 доларів в США), обмежена функціональність (всього один порт USB) і достатньо висока продуктивність завдяки двоядерному процесору Intel Core 2 Duo з частотою 1,6 гігагерца.

Навесні 2009 року Dell випустила ноутбук Adamo 13 з товщиною 16,5 міліметра. Він важив близько 1,8 кілограма і коштував дорожче, ніж MacBook Air. У ньому використали процесор Intel Core 2 Duo з частотою 1,2 гігагерца і покращеним енергоспоживанням (серія процесорів ULV - Ultra-Low Voltage).

XPS розшифровується як eXtreme Performance System. Це позначення застосовується Dell для могутніх моделей комп`ютерів, тому від нового ноутбука можна чекати підвищеної продуктивності. Electronista припускає, що в Adamo XPS буде встановлений процесор Intel серії CULV (Consumer Ultra-Low Voltage).

Окрім товщини нової моделі, Dell не повідомляє ніяких технічних подробиць. Терміни виходу Adamo XPS на ринок і його ціна поки також невідомі.

Lenta.ru