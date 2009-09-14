Вінничан пригощали 162-кілограмовим тортом
09:02, 14 вересня 2009Права споживачів
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12 вересня вінничани куштували 162-кілограмовий торт, який виготовили до Дня міста.
Як передає кореспондент УНІАН, торт у вигляді "Водонапірної вежі", яка є символом міста, виготовила одна з компаній Вінниці.
Кремово-бісквітний торт 1,5 кв. м та заввишки майже 2 м презентували на Фонтанній площі в центральному парку, після чого його розрізали.
Загалом у святкуванні міста брали участь близько 40 тисяч вінничан та гостей Вінниці.
Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вінниця святкувала 654 річницю від дня заснування.
Населення Вінниці становить 367,6 тисяч людей.
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