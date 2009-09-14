Російську гімнастку призначили послом кефіру

Росіянку Євгенію КАНАЄВУ, яка на чемпіонаті світу з художньої гімнастики виборола шість золотих медалей, в Японії призначили послом російського кефіру.

Урочиста церемонія посвяти пройшла в Токіо в понеділок, 14 вересня.

"У нас в Росії день починається і закінчується кефіром. А для деяких він взагалі як хліб. Я сподіваються, що бум кефіру в Японії триватиме", - з посмішкою сказала спортсменка.

Кефір для японців до останнього часу був маловідомим продуктом. Проте, одна з японських фірм на свій страх і ризик почала активно просувати його на ринок. У 2007 році в рамках Фестивалю російської культури в Японії пройшла перша презентація цього кисломолочного напою.

"Згідно з останніми опитуваннями громадської думки, 80-85% японців знають, що таке кефір або чули, що є такий напій, Серед його прихильників - чимало наших моделей, які хочуть бути такими ж красивими, як російські жінки", - зазначив президент компанії "Ядзуя" Ядзу ТОРУ.

До Є.КАНАЄВАЇ послами кефіру в Японії вже були призначені зірка Большого театру Марія АЛЕКСАНДРОВА та стрибунка з жердиною Олена ІСИНБАЄВА.

ТСН