В Україні збільшилося виробництво продукції тваринництва

В Україні виробництво продукції тваринництва за січень-серпень цього року збільшилося на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, в аграрних підприємствах обсяги виробництва збільшилися на 9,6%, в господарствах населення – зменшилися на 1%.

В аграрних підприємствах (окрім малих) загальний обсяг вирощування худоби і птиці на забій перевищив рівень аналогічного періоду 2008 року на 11,5%, або на 101 тис. тонн, в т.ч. птиці – на 15,4%, свиней – на 10,1%, а великої рогатої худоби – зменшився на 1,7%.