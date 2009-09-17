У Запорізькій області порушують стандарти якості продукції

Фахівці держпідприємства "Запоріжстандартметрологія", що здійснює контроль над дотриманням стандартів якості продукції, виявили порушення на 88% перевірених у серпні підприємств Запорізької області.

За даними прес-служби ДП "Запоріжстандартметрологія", серед основних порушень - невідповідність продукції фізико-хімічним і органолептичним показникам, недотримання умов зберігання продукції, а також її маркування і пакування.

"У результаті перевірок інспектори держнагляду ДП "Запоріжстандартметрологія" заборонили реалізацію 49 партій 31-го виду неякісної продукції загальною вартістю 1 млн. 524 тис. грн. Серед забороненої до реалізації продукції - борошно, мінеральні води, кондитерські вироби, алюмінієвий посуд, взуття, миючі засоби і запчастини для автомобілів", - повідомили у прес-службі.

Одне з найбільших порушень виявили на підприємстві, що випускає автозапчастини і гальмівні колодки для авто, які не лише не відповідали необхідним геометричним розмірам і нормативним вимогам за формою, а й не проходили необхідних випробувань.