«Київводоканал» попереджає про можливе відключення води

ВАТ «АК «Київводоканал» попереджає споживачів про можливе вимушене припинення водопостачання через борги.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві прес-служби ВАТ «АК «Київводоканал».

«Якщо збережеться тенденція до збільшення дебіторської заборгованості ВАТ «АК «Київводоканал» буде позбавлений можливості надавати киянами послуги з водопостачання та водовідведення», - сказано у заяві.

Згідно з даними «Київводоканалу», з початку року, станом на 15 вересня підприємство недоотримало кошти за надані бюджетним установам послуги централізованого водопостачання та водовідведення в сумі 8,6 млн. грн. За той же період на закупівлю реагентів для очистки води та паливно-мастильних матеріалів витрачено 7,055 млн. грн.

Зокрема, установи, що фінансуються з державного бюджету, заборгували за послуги централізованого водопостачання 2,58 млн. грн., установи, що фінансуються з міського бюджету, — понад 3 млн. грн.; установи, що фінансуються з районного бюджету, — 3,05 млн. грн. Найбільша заборгованість у Солом’янському районі — 43% несплат.

“Оскільки в числі найбільших боржників перебувають заклади охорони здоров’я та освіти, всю відповідальність за стан розрахунків ВАТ «АК «Київводоканал» перекладає на державних посадовців, у чиїх руках перебувають важелі бюджетних розрахунків”, - наголошується в заяві “Київводоканалу”.

На підприємстві кажуть, що “бездіяльність та недалекоглядність” чиновників сьогодні не лише шкодить виробничо-господарській діяльності ВАТ «АК «Київводоканал», а й наражає на техногенну небезпеку всіх мешканців столиці, оскільки за умов браку коштів на закупівлю палива підприємство не зможе оперативно проводити аварійні роботи, а через брак реагентів для очистки річкової води взагалі не має права постачати киянам невідповідну вимогам ДОСТу питну воду.