Міськрада Тернополя не може складати сміття в межах міста

Екологи заборонили Тернопільській міській раді складати сміття в межах міста.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Віктор МРИЧКО, уже впродовж двох діб працівники інспекції не пускають автомобілі зі сміттям на місце відпрацьованого кар’єру за Микулинецьким кладовищем, де міська рада запланувала складувати сміття у товстих 160-літрових поліетиленових мішках для подальшого його вивезення і переробки.

“Вже дві ночі ми з інспекторами не пускаємо туди автомобілі. Адже рішення мерії суперечить “Закону про відходи”, яким передбачено, що складування сміття не можна проводити на території міста. Відтак, ми з інспекторами чергуватимемо доти, доки мерія не знайде офіційного дозволеного місця для таких цілей”, - сказав В.МРИЧКО.

Він зауважив, що аналогічні чергування проводять і в селі Миролюбівка Тернопільського району, куди на мулові ділянки очисних споруд теж вже кілька разів незаконно вивезли побутові відходи з Тернополя.

“Про всі ці факти ми повідомили у прокуратуру і чекаємо на реагування”, – додав В.МРИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня перший заступник міського голови Олена ЛАКОМА поінформувала, що у Тернополі з контейнерів почали вивозити сміття на ділянку на вул. Микулинецькій, яка належить місту. О.ЛАКОМА запевняла, що мова йде про тимчасове складання, без елементів закопування і захоронення, і стверджувала, що на такі дії отримано погодження екологів. Останнє твердження В.МРИЧКО спростовує.

Після того, як 1 серпня жителі сіл, прилеглих до Малашівського сміттєзвалища, куди вивозиться сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище, з міста відходи вивозили лише частково, навіть в інші області. Із 4 вересня вивезення сміття з Тернополя повністю припинено.