У Києві відкриють клуби дозвілля

У Києві при територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких, непрацездатних та інших малозабезпечених громадян будуть створені клуби дозвілля для людей відповідних категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняли на засіданні сесії Київради. Запропонований проект рішення підтримали 93 депутати Київради.

Депутати доручили начальникам районних управлінь праці та соціального захисту населення виділити приміщення для клубів дозвілля, розробити графіки засідань цих клубів, забезпечити культорганізаторами зазначені клуби та виділити для них аудіо- та відеотехніку.

Передбачається, що прийняте рішення дозволить створити належні умови для повноцінного дозвілля одиноких, малозабезпечених людей, зменшить рівень їх психологічного навантаження і, водночас, покращить якість роботи територіальних центрів соцобслуговування зазначених категорій населення.