У Донецьку відкрився Міжнародний фестиваль ковалів

У Донецьку сьогодні відкривається Міжнародний фестиваль ковальської майстерності «Парк кованих фігур - 2009».

Як повідомили УНІАН в управлінні зв`язків із громадськістю Донецької міської ради, цього року участь у фестивалі візьмуть близько 130 ковалів із України, Росії, Узбекистану, Голландії, Бельгії, Чехії. Крім того, для участі у виставці свої роботи прислали майстри-ковалі з Японії, Канади, Латвії.

У рамках фестивалю пройде 3-й з`їзд і конференція Спілки майстрів ковальського мистецтва України.

Також у програмі фестивалю - майстер-класи ковалів, ковальський весільний вінчальний обряд, виготовлення робіт для конкурсу «Кований цвях», «Рицарський турнір», приготування й конкурс страв «Ковальська кухня», конкурс національного ковальського костюму, демонстрація підковування коня та інше. Фестиваль закриється 21 вересня.