Безплатні овочі та фрукти для школярів

Незабаром діти в усіх школах Німеччини у перервах зможуть насолоджуватися безплатними яблуками й морквою. Представництво федеральних земель підтримало в п`ятницю відповідне рішення, яке передбачає фінансування цієї програми із земельних бюджетів. Така ініціатива походить з Брюсселя. Експерти в Європейському Союзі звернули увагу на збільшення кількості дітей з надмірною вагою і на погіршення шкільних успіхів. Вони вирішили вчити дітей правильно харчуватися. ЄС виділив для цього 90 мільйонів євро.

Якщо якась європейська країна хоче приєднатися до такої програми, то мусить взяти на себе половину видатків. Оскільки в Німеччині за освіту відповідають федеральні землі, фінансовий тягар ліг саме на них. Йдеться про дванадцять з половиною мільйонів євро. Ще така сама сума тепер надійде з Брюсселя.

У кількох школах Дортмунда такий експеримент проводять ще з 2007-го року. Виграють у першу чергу діти із соціально слабких сімей. За словами професора Ґюнтера ЕССІНҐЕРА з Дортмундського технічного університету, який опікується проектом, завдяки щоденному яблуку діти стали помітно краще вчитися.

Овочі та фрукти розподіляє по класах шкільний завгосп. Потім діти по черзі самі миють і нарізають яблука та моркву. Тарілки з нарізаними фруктами та овочами ставлять у класі. Те, що яблука або моркву ріжуть, має своє пояснення. Порізаних овочей і фруктів діти з`їдають більше – близько 150 грамів. Цілі яблука часто залишаються на тарілці. Експерти радять щоденно їсти близько 400 грамів овочів і фруктів.

“Німецька хвиля”