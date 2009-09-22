У черкаському гаражі виявили підпільний горілчаний завод

Майже 19 тис. марок акцизного збору з ознаками фальсифікації вилучили співробітники податкової міліції ДПА в Черкаській області в одному з гаражів черкаського автокооперативу «Автомобіліст».

У прес-службі ДПА в Черкаській області кореспонденту УНІАН повідомили, що 43-річний черкащанин в орендованому гаражі тривалий час займався незаконним виготовленням горілчаної продукції, яку обклеював фальсифікованими марками акцизного збору. Аби не потрапити до рук правоохоронців, горілку продавав невеликими партіями.

Податківці затримали фальсифікатора в той момент, коли чоловік саме встиг обклеїти марками акцизного збору старого зразка з явними ознаками підробки пляшки у двох із 20 ящиках чергової партії горілки «Пшеничної». Тож, крім підроблених акцизних марок, податківці також вилучили і незаконно виготовлену горілку. Експерти надали висновок, що вилучені марки акцизного збору фальсифіковані та недійсні в обігу.

За даним фактом проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 216 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.