У Чернівцях спечуть найбільший в Україні перекладенець

Найбільший в Україні перекладенець (рулет) мають намір виготовити у Чернівцях кондитери 3 жовтня з нагоди Дня міста.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Чернівецької міської ради, важитиме «Перекладенець буковинський» 250 кг, матиме довжину 6 м, а висоту і ширину – по 1 м.

Найбільший здобний борошняний кондитерський виріб України – «Перекладенець буковинський» – матиме п’ять шарів начинки із вишень, яблук, слив, горіхів і маку.

На його виготовлення піде 86 кг пшеничного борошна вищого ґатунку, 5 кг дріжджів, 16,5 кг цукру, 20 кг масла, 5 кг сметани, по 15 кг вишень, яблук та слив, 9 кг маку та 3 кг горіхів, 5 кг солі і 300 яєць.

Презентуватимуть «Перекладенець буковинський» на Центральній площі біля Ратуші під час відкриття фестивалю «Чернівецький калач».

Після фіксації рекорду представниками Книги рекордів України перекладенцем пригощатимуть чернівчан та гостей міста.