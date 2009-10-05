Сумська облрада визначила норми збору грибів, ягід, горіхів

Депутати Сумської обласної ради визначили норми збору грибів, ягід, горіхів та лікарських трав у лісах регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облради, відтепер кожний громадянин зможе безкоштовно збирати за добу до 25 кілограм ягід, до 30 кг грибів і не більш як 3 кг лісових горіхів. Збір окремих видів трав обмежено 10 кг.

Введення обмежень покликане зупинити неконтрольовану масову заготівлю лісових дарів з метою наживи, яка виснажує природні ресурси.