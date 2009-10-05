На Луганщині вилучили з незаконного обігу понад 50 тонн цукру

У Луганській області працівники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 54 тонни цукру на суму понад 355 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Луганській області, цукор вилучили під час перевірки суб’єктів підприємництва, що працюють на ринку цукру, у тому числі підприємств торгівлі.

Зокрема, на території центрального ринку Свердловська встановили факт реалізації 43-річним громадянином України цукру-піску без документів державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Всього на реалізації знаходилося 163 мішки цукру.

Реалізатор товару так і не зміг пояснити походження цукру та відповідність державному стандарту якості. Щодо даного громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення, понад 8 тонн цукру вилучили.