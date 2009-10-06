Норвегія знову стала найкращим місцем для життя

Згідно з даними, опублікованими ООН у понеділок, Норвегія зберегла статус найпривабливішої для життя країни, тоді як на найнижчих східках рейтингу опинилися країни Тропічної Африки.

Дані дослідження, проведеного ще до настання світового економічного спаду, показали, що найвищим рівнем життя можуть похвалитися жителі Норвегії, Австралії та Ісландії. Найгірша ситуація в Нігері, Афганістані і Сьєрра-Леоне.

Під час підрахунку значень індексу програми розвитку ООН (UNPD) за основу для кожної з країн взяли дані 2007 року, зокрема такі як ВВП на душу населення, рівень освіти і середня тривалість життя.

Середня тривалість життя в Нігері - 50 років, це приблизно на 30 років менше, ніж в Норвегії. На кожен долар, зароблений в Нігері, припадає 85 доларів у Норвегії.

Половина населення 24 бідних країн світу неписьменна, тоді як в країнах, індекс розвитку людського потенціалу яких тримається на середній позначці, неписьменні 20% жителів.

Японці живуть довше за всіх - 82,7 року в середньому. Середня тривалість життя в зруйнованому війною Афганістані складає 43,6 року.

Найбільший показник ВВП на душу населення в Ліхтенштейні - 85.383 дол. У Ліхтенштейні живе лише 35 тис. осіб, водночас, у країні знаходиться 15 банків і більше ста компаній.

Бідніше за всіх на планеті живуть громадяни Демократичної Республіки Конго, де середній заробіток складає 298 дол. в рік на людину.

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