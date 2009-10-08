У Вінниці відбудеться фестиваль повітряних куль та малої авіації

У Вінниці 9-10 жовтня вперше відбудеться фестиваль повітряних куль та малої авіації «Небо Вінниччини». Як повідомили УНІАН організатори, у програмі фестивалю на території аеропорту «Гавришівка» - змагання з повітроплавання на кубок губернатора Олександра ДОМБРОВСЬКОГО, польоти малої авіації, шоу спортсменів-парашутистів, катання на повітряних кулях, виставка авіатехніки, а також святковий концерт. Фестиваль відкриється 9 жовтня на площі Стуса. О 20.00 пройде шоу “Вечірнє сяйво” (підсвічені повітряні кулі).

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