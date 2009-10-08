Послугу харчування у поїздах надають лише за бажанням пасажира

Запропонована пасажирам «Укрзалізниці» нова послуга з продажу продуктових наборів надається лише за бажанням пасажира. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на першого заступника начальника Головного пасажирського управління відомства Івана КАРП’ЯКА.

Він зазначив, що ця послуга поки діє як експеримент, і залізничники продовжують вивчати попит на неї. Впроваджувалася ж вона з метою поліпшення сервісу і якості обслуговування.

«Експеримент триватиме півроку. За відсутності скарг можна буде вважати його успішним. У такому випадку проводитимемо роботу з контролюючими органами щодо продовження експерименту – поширення цієї послуги на інші поїзди», - сказав І.КАРП’ЯК.

На сьогодні фахівці вивчають попит на нову послугу по всіх залізницях України. Також розглядають можливість надавати пасажиру харчування у вагоні-ресторані на суму придбаного продуктового набору в тому випадку, якщо пасажир з якихось причин не бажає його їсти.

Як наголошують у повідомленні, послуга введена, оскільки в деяких українських поїздах через відсутність вагонів-ресторанів або вагонів-кафе пасажири не мають можливості поїсти.

Нагадаємо, 7 жовтня Антимонопольний комітет України офіційно застеріг Державну адміністрацію залізничного транспорту «Укрзалізниця» щодо неприпустимості примусового нав`язування послуг харчування пасажирам. Таке попередження комітет видав у зв`язку з намірами залізниці упровадити нову послугу в поїздах на окремих маршрутах.

АМК зобов`язав відомство щомісячно надавати йому аналітичні матеріали щодо результатів проведення експерименту з харчування пасажирів. Для виявлення випадків «нав`язування харчування» АМК відкрив «гарячу» телефонну лінію.