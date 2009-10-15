У Києві парки прибиратиме самохід-пилосмок

Влада Києва планує в 2010 році придбати для прибирання зелених зон міста, які є місцями масового відпочинку киян і гостей столиці, самохід-пилосмок та іншу техніку.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик” (№141), вчора у мерії відбулася нарада щодо озеленення, прибирання та благоустрою київських парків. На нараді зазначалось, що техніка буде придбана на допомогу робітникам, які працюють у парках і скверах міста. Зокрема, самохід-пилосмок здатен збирати сміття з-під лавок, за урнами, всмоктувати гілки, листя, пластикові пляшки та інший непотріб. За годину самохід очищає територію, на якій довелося б працювати 60 прибиральникам з віниками.

Крім того, для “Київзеленбуду” планують закупити сучасні культиватори та автоматичні косарки для трави. У бюджеті наступного року на придбання техніки для усіх районів закладуть 20 млн. грн.

На нараді також прийняли рішення створити спеціальні мобільні бригади прибиральників. Передбачено, що це допоможе централізовано контролювати стан парків. “Ми створили дві мобільні бригади, які реагуватимуть на звернення киян та виїжджатимуть до найпопулярніших парків та скверів. Провели моніторинг та визначили рейтинг парків і скверів за потоком відвідувачів”, - сказав виданню перший заступник голови КМДА Денис БАСС. За його словами, бригади прибиральників “візьмуться до роботи уже від сьогодні, особливо активними будуть у вихідні”.

Водночас, Д.БАСС підкреслив, що таке нововведення не означає, що відповідальність за прибирання парків знято з районів.