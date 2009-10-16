На Київщині з підпільного цеху вилучили фальсифіковану горілку

У Білій Церкві на Київщині викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованої горілки.

Цех виявили податківці Житомирcької області, повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції ДПА у Житомирській області.

Зазначають, що в рамках цієї операції податкова також затримала 4-х мешканців Київщини, які й організували підпільне виробництво.

У рамках спецоперації вилучили 45 тис. пляшок фальсифікованої горілки вартістю близько 0,6 млн. грн. та 10 тонн сировини для її виготовлення. Загальна вартість вилученого становить близько 1 млн. грн. Обладнання для виробництва горілки також вилучили.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу (виробництво з метою збуту та транспортування нелегальної горілки). Проводять розслідування.