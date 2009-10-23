Європарламент підтримає виробників молока

Європейський парламент схвалив додаткові заходи з підтримки виробників молока.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалили на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

480-ма голосами “за” депутати, зокрема, висловились за створення в бюджеті наступного року спеціального фонду підтримки в розмірі 300 млн. євро замість 280 млн., як це пропонувала Єврокомісія.

Крім того, депутати надали Єврокомісії право самостійно схвалювати рішення щодо можливих додаткових заходів з підтримки сектору у випадку серйозних ринкових дисбалансів. Цей захід вирішили запровадити тимчасово - до кінця 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня комісар ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БУЛЬ заявила про готовність надати додатково 280 млн. євро для допомоги виробникам молока в ЄС.

Починаючи з червня цього року, виробники молока активно вимагають від керівництва ЄС надання допомоги у зв’язку з падінням цін на молоко та молочну продукцію в ЄС. Одним з варіантів вирішення проблеми виробники молока вважали збереження квот на його виробництво, проти чого виступає Єврокомісія, яка підтримує фінансові інтервенції.

За даними Єврокомісії з 2007 року до середини липня ціни на 1 літр молока зменшилися в ЄС з 0,30-0,40 євро до 0,21-0,24 євро.