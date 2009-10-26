97% українців проти заборони селянам продавати м’ясо на ринках

“Споживчі новини” запитали читачів, чи підтримують вони нововведення, за яким селяни не матимуть права продавати м’ясо-молочні продукти власного виробництва на ринках. За результатами опитування, 96,8% українців проти заборони селянам продавати домашнє м’ясо та молоко на ринках.

Серед тих, хто не підтримує згадані правила, 66,5% вважають, що потрібно просто забезпечити достатній контроль за якістю продукції на базарах. 30,2% опитаних стверджує, що через пропоновані зміни селянин за мізерні гроші продаватиме все перекупникам.

Лише 3,2% осіб подібну ініціативу вважають правильною.

Проголосувало 1187 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України відтермінувала до 1 січня 2015 року заборону на реалізацію продукції домашнього виробництва та подвірного забою на агропродовольчих ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому “Про внесення змін до пункту 1 розділу ХІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" проголосували 416 народних депутатів з 437, зареєстрованих в сесійній залі.

(Раніше передбачалося, що заборона на продаж на ринках м’ясо-молочних продуктів власного виробництва почне діяти з 1 січня 2010 року. Ухвалення цього закону необхідне було для вступу України до Світової організації торгівлі - УНІАН).

Водночас, Кабінету Міністрів України передбачають доручити у тримісячний термін розробити та затвердити державну програму створення та відкриття пунктів закупівлі молока та боєнь (забійно-санітарних пунктів) тварин, що утримуються в господарствах населення, а також щорічно передбачати фінансування заходів відповідної програми у проекті державного бюджету.