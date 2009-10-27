У Тернопільській області бензин подорожчав на 17-19 коп.

У Тернопільській області минулого тижня бензин подорожчав на 2,6-3%, або 17-19 копійок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області.

Згідно з повідомленням, зокрема, дизельне паливо подорожчало на 3% – з 6,06 до 6,24 грн./л, бензин марки А76 – на 2,6%, з 6,46 до 6,63 грн./л, бензин А92 – на 2,6%, з 6,97 до 7,15 грн./л, бензин А95 – на 2,6%, з 7,37 до 7,56 грн./л.

Загалом, роздрібні ціни на дизпаливо складають в області 6,05-6,35 грн./л, на бензин А76/80 – 6,45-6,7 грн./л, на бензин А92 – 7-7,25 грн./л, на бензин А95 – 7,4-7,65 грн./л.

Причиною зростання роздрібних цін на нафтопродукти в інспекції з контролю за цінами називають підвищення рівнів торгових надбавок і закупівельних через подорожчання нафти на світовому ринку.