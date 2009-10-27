Медичні заклади столиці працюють з численними порушеннями

Прокуратура міста Києва перевірила додержання вимог ст. 49 Конституції України, яка гарантує право громадян на безоплатну медичну допомогу, та норм Закону «Про охорону здоров’я».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, перевірки, які провели за вказівкою прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, викрили цілу низку порушень, в тому числі й кримінального характеру.

Зокрема, йдеться у повідомленні, прокуратура Голосіївського району порушила кримінальну справу щодо медичного працівника районної поліклініки, яка незаконно вимагала оплату за проведення медичних процедур. Аналогічні факти незаконного вимагання грошей у пацієнтів виявлено прокуратурами Дарницького, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів, також порушено кримінальні справи.

Крім того, під час спільної перевірки з ДП «Укрметртестстандарт» встановили, що майже у всіх медичних закладах Києва систематично, з порушенням вимог законодавства, застосовують неатестоване випробувальне обладнання, не проводять перевірку засобів вимірювальної техніки, не здійснюють контроль потужності медичних ультрафіолетових випромінювачів.

Наприклад, зазначають у повідомленні, в центральній поліклініці Оболонського району застосовують засоби вимірювальної техніки без державної метрологічної атестації, а саме комп’ютерний електроенцефалографічний комплекс, електрокардіограф, апарати для моніторингу артеріального тиску та ЕКГ тощо.

Аналогічні порушення допускають у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, Центральній районній поліклініці Голосіївського району, поліклініці №2 Дарницького району, Дитячій поліклініці №2 та поліклініці №1 Деснянського району та інших медичних закладах міста.

Також прес-служба столичної прокуратури повідомила, що у закладах Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання використовувався лікувально-оздоровчий комплекс «Соляна печера» (галокамера), який не пройшов державну реєстрацію і не внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, що суперечить ч.4 ст.19 Закону України «Про охорону здоров’я».

Всього органи прокуратури міста Києва за результатами проведених перевірок порушили 5 кримінальних справ щодо медперсоналу.