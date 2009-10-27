Медичні заклади столиці працюють з численними порушеннями
Прокуратура Києва
Прокуратура міста Києва перевірила додержання вимог ст. 49 Конституції України, яка гарантує право громадян на безоплатну медичну допомогу, та норм Закону «Про охорону здоров’я».
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, перевірки, які провели за вказівкою прокурора столиці Євгена БЛАЖІВСЬКОГО, викрили цілу низку порушень, в тому числі й кримінального характеру.
Зокрема, йдеться у повідомленні, прокуратура Голосіївського району порушила кримінальну справу щодо медичного працівника районної поліклініки, яка незаконно вимагала оплату за проведення медичних процедур. Аналогічні факти незаконного вимагання грошей у пацієнтів виявлено прокуратурами Дарницького, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів, також порушено кримінальні справи.
Крім того, під час спільної перевірки з ДП «Укрметртестстандарт» встановили, що майже у всіх медичних закладах Києва систематично, з порушенням вимог законодавства, застосовують неатестоване випробувальне обладнання, не проводять перевірку засобів вимірювальної техніки, не здійснюють контроль потужності медичних ультрафіолетових випромінювачів.
Наприклад, зазначають у повідомленні, в центральній поліклініці Оболонського району застосовують засоби вимірювальної техніки без державної метрологічної атестації, а саме комп’ютерний електроенцефалографічний комплекс, електрокардіограф, апарати для моніторингу артеріального тиску та ЕКГ тощо.
Аналогічні порушення допускають у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, Центральній районній поліклініці Голосіївського району, поліклініці №2 Дарницького району, Дитячій поліклініці №2 та поліклініці №1 Деснянського району та інших медичних закладах міста.
Також прес-служба столичної прокуратури повідомила, що у закладах Київського міського дитячого санаторно-курортного медичного об’єднання використовувався лікувально-оздоровчий комплекс «Соляна печера» (галокамера), який не пройшов державну реєстрацію і не внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, що суперечить ч.4 ст.19 Закону України «Про охорону здоров’я».
Всього органи прокуратури міста Києва за результатами проведених перевірок порушили 5 кримінальних справ щодо медперсоналу.