МАУ вводить новий рейс з Києва в Йоханнесбург через Абу-Дабі

З 13 листопада 2009 року двічі на тиждень - щопонеділка і щоп’ятниці - авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» почне виконувати новий рейс Київ - Абу-Дабі (ОАЕ) - Йоханнесбург (ПАР). Про це УНІАН повідомили в компанії.

З 25 листопада 2009 року частоту рейсу збільшать до трьох разів на тиждень – щопонеділка, щосереди і щоп`ятниці. Польоти виконуватимуть МАУ у партнерстві з авіакомпанією Etihad Airways на основі угоди про спільну експлуатацію повітряної лінії.

Як відзначають у компанії, завдяки новому рейсу пасажири зможуть добратися із столиці України в ПАР за найбільш короткий і географічно прямим маршрутом. Час стикування в аеропорту Абу-Дабі складає 1 годину 35 хвилин на шляху з Києва в Йоханнесбург і 1 годину 45 хвилин у зворотному напрямі.

«Відкриття нового повітряного шляху між Києвом і Йоханнесбургом через Абу-Дабі – це, фактично, відкриття першого далекомагістрального рейсу МАУ. Ми оцінюємо африканський континент як надзвичайно перспективний напрям з погляду подальшого розвитку маршрутної мережі МАУ», - відзначив віце-президент з продажу і маркетингу Сергій ФОМЕНКО.

Довідка УНІАН. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Риму, Мілана, Мадрида, Барселони, Лісабону, Хельсінкі, Дубаї, Кувейту, Абу-Дабі, Тбілісі, Ніцци, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Харкова, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Одеси та Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) - 9,9%, та інші – 6%.