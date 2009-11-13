В Одесі встановили термінали для прийому платежів за послуги ЖКГ

З метою забезпечення цілодобової оплати послуг ЖКГ і скорочення обсягів заборгованості споживачів у всіх районах Одеси почали функціонувати 78 спеціальних терміналів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника начальника Управління житлово-комунального господарства й паливно-енергетичного комплексу Одеської міськради Артема СТОГНІЯ, «за технологією, подібною до оплати за мобільний телефон та інтернет, тепер кожен споживач, без черги до банківських установ, може розрахуватися за послуги ЖКГ».

Водночас, додав він, споживачі економлять на зборі в банківську систему.

Завдяки введенню нових технологій в Управлінні ЖКГ розраховують скоротити заборгованість населення за надані послуги, яка становить понад 30 млн. грн.

Незабаром одеситам, можливо, нададуть можливість оплачувати через термінали послуги за воду та електроенергію – мерія веде переговори з відповідними компаніями про спрощення оплати за їхні послуги.