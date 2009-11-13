На Львівщині найбільше зросли ціни на огірки та цибулю

На споживчому ринку Львівської області в жовтні індекс інфляції склав 100,8%.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління статистики в Львівській області Семен МАТКОВСЬКИЙ, на зростання рівня інфляції вплинули, в основному, зростання цін на медикаменти, молоко, сир і яйця (на 3%), одяг і взуття (на 2%), алкогольні та тютюнові вироби, побутову техніку, послуги пасажирського автотранспорту, товари і послуги особистого користування (на 1%).

За його словами, в жовтні серед продовольчих товарів найбільше збільшилися ціни на огірки і помідори – на 52% і 25%, відповідно, цибуля ріпчаста – на 26%, баклажани, гарбуз – на 15%, боби – на 6%. На 10% подорожчали яйця, часник – на 8%, банани - на 6%, сухофрукти - на 5%, масло вершкове, мед – на 4%, сири м`які, торти, філе мороженої риби, спеції – на 3%, батон, рис, печиво, вафлі, крабові палички – на 2%.

Водночас, подешевшала морква (на 14%), капуста (на 10%), буряк (на 7%), цитрусові – на 5%, картопля (на 4%), фарш м`ясний, яблука (на 2%), свинина, консерви рибні (на 1%).