Французька «Ашан» хоче відкрити гіпермаркет у Львові

Французька група компаній «Ашан» в першому півріччі 2010 року планує відкрити гіпермаркет у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з маркетингу компанії «Ашан Україна» Фредерік МІОШ на прес-конференції.

За його словами, гіпермаркет розташується в побудованому торговому центрі, його торгова площа складе близько 8 тис. кв. метрів.

Ф.МІОШ відзначив, що інших відкриттів в 2010 році в Україні компанія не планує.

Як повідомляв УНІАН, гіпермаркети «Ашан» замість гіпермаркетів «О’КЕЙ», що закрилися, стануть якірними орендарями ТРЦ “Sky Mall” в Києві, ТРЦ “Сонячна галерея” в Кривому Розі і ТРЦ “City Mall” в Запоріжжі.

Довідка УНІАН. Компанія «Ашан» була створена в 1961 році Жераром Мюлье в Рубе (Франція). Сьогодні Група компаній «Ашан» представлена в 12 країнах світу, включає 489 гіпермаркетів, 739 інтегрованих супермаркетів і мережу з 1500 магазинів, що працюють по франчайзингу.

В Україні компанія працює з 2008 року. Перший гіпермаркет відкрили в Києві, другий – в Макіївці Донецької області.