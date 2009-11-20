У Миколаївській області ціни на продукти харчування зросли на 7,1%

У Миколаївській області за січень-жовтень 2009 року індекс споживчих цін склав 110,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Згідно з інформацією, з початку року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в області зросли на 7,1%. Істотно подорожчали цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби – на 33,2%, риба і продукти з неї – на 11,2%, м`ясо і м`ясопродукти – на 9%, хліб і хлібопродукти – на 8,4%.

На непродовольчому споживчому ринку вартість послуг водовідведення збільшилася на 45,4%, водопостачання – на 36,2%, квартирна плата подорожчала на 18%, ремонт житла – на 3,8%, тарифи на гарячу воду і опалювання – на 3,7%. Загалом, оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла на 5,9%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка зросли в ціні на 15,7%. У сфері транспорту ціни збільшились на 20,4%, охорони здоров`я – на 18,3%, ресторанного і готельного бізнесу – на 11,5%, освіти – на 8,4%, відпочинку та культури – на 8,1%.