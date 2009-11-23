Черкаський зоопарк шукає благодійників і меценатів

Черкаська міська влада започаткувала проект «Візьми опіку над твариною». Відтепер кожен житель Черкас зможе допомогти мешканцям Черкаського зоопарку, приєднавшись до списку меценатів.

Як розповів кореспонденту УНІАН міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ, така практика існує у багатьох зоопарках Європи. Не лише фірми чи кампанії, а прості люди можуть стати меценатами і взяти під опіку в зоопарку тварину, яка їм сподобалася. Ця допомога є адресною. Тобто кожен може стати опікуном і надавати фінансову допомогу на утримання тварини. Міська влада і зоопарк зможуть направити вивільнені кошти на розвиток зоопарку, розширення його меж, будівництво нових вольєрів.

Директор черкаського звіринця Євген ВАН розповів, що з меценатом планують укладати договір, згідно з яким опікун оплачує утримання обраної тварини. Вартість утримання тварини становить від 50% вартості її харчування. Біля вольєру тварини встановлять інформаційну табличку з відомостями про опікуна, який отримує сертифікат, що засвідчує його статус.

Залежно від розміру та терміну фінансової допомоги тварині, меценат матиме можливість розміщувати інформаційні таблички на вольєрах, право надавати ім’я придбаним за його власний рахунок тваринам, отримувати абонемент на час дії договору про опіку. Термін здійснення опіки – не менше 3 місяців.

Вартість харчування деяких видів тварин в Черкаському зоопарку за місяць: копитні - 400-800 грн., примати – 150-300 грн., хижаки – 200-6000 грн., птахи - 300 грн., плазуни – 50-400 грн.