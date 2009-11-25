ПЗЗ призначила 9 додаткових поїздів на свята

Південно-Західна залізниця призначила 9 додаткових поїздів на Новий рік і Різдво для забезпечення перевезення усіх бажаючих пасажирів напередодні свят.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-Західної залізниці.

Зокрема, поїзд №531/532 Київ–Львів відправиться зі столиці 29 грудня 2009 року, а повернеться 30 грудня ц.р..

№525/526 Київ–Чоп відправиться з Києва 30 грудня 2009 року і 1 січня 2010 року, з Чопа – 31 грудня 2009 року і 2 січня 2010 року за діючим розкладом руху.

№ 96/95 Київ–Москва відправиться до Москви 7 і 9 січня 2010 року, а назад – 8 і 10 січня 2010 року за діючим розкладом; №252/251 Київ–Москва відправиться з Києва 8 і 10 січня 2010 року, з Москви – 10 і 12 січня 2010 року за діючим розкладом.

№58/57 Київ–Сімферополь курсуватиме з 25 по 30 грудня 2009 року щодня; №282/281-182/181 Київ–Сімферополь – з 25 по 30 грудня 2009 року щодня.

№207/208 Київ–Ужгород курсуватиме з 25 по 30 грудня 2009 року, з 1 по 4 і з 8 по 10 січня 2010 року; №537/538 Київ–Ужгород відправиться з Києва 29, 30 грудня 2009 року і 1, 2, 3 січня 2010 року, назад – 30, 31 грудня 2009 року і 2, 3, 4 січня 2010 року; №505/506 Київ–Ужгород відправиться з Києва 30, 31 грудня 2009 року і 3, 4, 5 січня 2010 року, з Ужгороду – 31 грудня 2009 року і 1, 4, 5, 6 січня 2010 року.

Як наголошують у повідомленні, Південно-Західна залізниця і надалі аналізуватиме пасажиропотік, відповідно до якого призначатиме додаткові поїзди для виїзду громадян на період святкувань.