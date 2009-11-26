На Волині забракували 3,3% продуктів через вміст ГМО

Протягом жовтня-листопада цього року фахівці ДП «Волиньстандартметрологія» виявили генетично модифіковані організми, вміст яких становив понад 0,9%, у 3,3% перевіреної харчової продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За результатами перевірок ГМО виявили у дев’яти зразках продукції. Найбільший відсоток ГМО виявили у фаршу «Курячому» для котлет (15,13%), соєвих битках (69,79%,), фаршу «Домашньому» для котлет (76,6%), фаршу «Грибному» для котлет (12,53%). На маркуванні цих продуктів була відсутня інформація щодо наявності у них ГМО.

У п’яти зразках продукції вміст ГМО не перевищував 0,9 %. Це соєвий гуляш зі спеціями м’ясний (0,29%), крабові клішні в паніровці (0,57%), лососеві бюргери в паніровці заморожені (0,57%), ковбаса «Альпійська» напівкопчена другого ґатунку (0,58%), пельмені (0,17%).

Фахівці проводили моніторинг харчової продукції щодо вмісту ГМО, закупивши за кошти ДП «Волиньстандартметрологія» 120 зразків харчової продукції різних виробників. Серед продуктів, що перевірялися, були ковбасні й молочні вироби, м’ясні напівфабрикати, рибна продукція, консервовані продукти, фарші та ін.