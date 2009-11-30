Герої України і соцпраці почнуть отримувати доплати з 1 грудня

Герої України і соціалістичної праці почнуть отримувати доплати з 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на засіданні «круглого столу» з питань соціального захисту працівників і ветеранів вугільної промисловості.

«Я пам`ятаю ваш наказ, пам`ятаю вашу директиву. Знаю, що цей наказ мені даний, і я його вже з 1 грудня втілюю в життя, і в бюджеті ці гроші ми вже відкоригували й передбачили – тому серйозно доплачуватимемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що при виплатах буде використано диференційований підхід до Героїв України.

«У нас там є багато чиновників, ви знаєте, Героїв України, які одержують кон`юнктурно, номенклатурно іноді такі високі нагороди. Боляче дивитися на це, але так вже воно повелося... Так у них середня зарплата разів у десять більша, ніж у вас, і вони автоматично відсікаються від таких доплат героям, будуть справжні герої отримувати доплати, й справжні герої одержуватимуть підтримку держави, а не ті, які тут поприходили, – то міністрам вручають, які без року тиждень працюють, іноді й галузь до ладу не знають, то ще якимсь номенклатурним працівникам, таким як Юра БОЙКО – пограбував через «РосУкрЕнерго» всю країну, йому героя. Нормально, тримайся далі в такому ж руслі. Будемо тут сепарувати ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО під час обговорення проекту держбюджету на 2010 рік із громадськістю заявила, що уряд у проекті держбюджету наступного року передбачив введення щомісячної стипендії Героям України.