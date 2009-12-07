Ціни на рибу в листопаді знизилися

В порівнянні з жовтнем, у листопаді цього року, на рибному ринку України відбулося зниження цін на такі види риби і рибної продукції, як оселедець 300+, який подешевшала приблизно на 14%, філе оселедця – майже на 6%, кілька – на 14%, форель і морський коктейль – на 4%.

Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №45.

За повідомленням, трохи подорожчала мойва – на 7% і оселедець 250+ (приблизно на 3%).

Ціни на решту продукції в листопаді залишалися приблизно в тому ж діапазоні що й в жовтні.