Ціни на рибу в листопаді знизилися
11:52, 07 грудня 2009Права споживачів
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Оселедець подешевшав на 14%
В порівнянні з жовтнем, у листопаді цього року, на рибному ринку України відбулося зниження цін на такі види риби і рибної продукції, як оселедець 300+, який подешевшала приблизно на 14%, філе оселедця – майже на 6%, кілька – на 14%, форель і морський коктейль – на 4%.
Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №45.
За повідомленням, трохи подорожчала мойва – на 7% і оселедець 250+ (приблизно на 3%).
Ціни на решту продукції в листопаді залишалися приблизно в тому ж діапазоні що й в жовтні.
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