В Україні на 10 робочих місць претендує 71 людина.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому, згідно з повідомленням Держкомстату, кількість незайнятих українців, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, з початку року зменшилася на 42% - до 536,7 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб), порівняно з жовтнем – збільшилася на 2%.

На 1 грудня потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 75,4 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).

Кількість зареєстрованих безробітних загалом по Україні на 1 грудня ц.р. становила 512,2 тис. осіб, що на 0,7% або на 3,8 тис. осіб більше, ніж на 1 листопада 2009 року (508,4 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 грудня 2009 року становив 1,8% населення працездатного віку, що аналогічно показнику жовтня ц.р.

Кількість безробітних, які на 1 грудня отримували допомогу з безробіття, зросла на 0,35% - до 400,7 тис. осіб, порівняно з показником на 1 листопада.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 46,5 грн. – до 650,97 грн. (на 1 листопада 2009 р. – 651,68 грн.).