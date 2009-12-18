В Україні дорожньо-експлуатаційні організації чергують цілодобово

В Україні запроваджено цілодобове чергування дорожньо-експлуатаційних організацій.

Як повідомили УНІАН у Державній службі автомобільних доріг, 16-18 грудня через ускладнення погодних умови в Україні на автомобільних дорогах загального користування склалася надзвичайна ситуація.

Найбільш ускладнений проїзд спостерігається на автодорогах загального користування в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Для забезпечення безперебійного та безпечного руху автотранспорту та ліквідації наслідків стихійного лиха на автомобільних дорогах України задіяно 1958 одиниць техніки та 3105 дорожніх робочих.

Наразі, повідомляють в Укравтодорі, залишається ускладненим рух транспортних засобів на автомобільних дорогах Одеської та Херсонської областей. В цих регіонах працює 286 одиниць дорожньої техніки та 388 дорожніх робочих. Додатково надходить дорожня техніка з інших областей.

В Укравтодорі зазначають, що стан готовності дорожньо-експлуатаційних підприємств до роботи в зимовий період дозволяє цілодобово виконувати роботи з експлуатаційного утримання доріг і забезпечувати безперебійні та безпечні умови руху автомобільного транспорту.

Для ліквідації наслідків стихії налагоджено співпрацю з органами МНС, ДАІ та обласними Держадміністраціями. Але ускладнення проїзду дорогами загального користування спричинене не лише погодними умовами, а й недотриманням перевізників обмежень проїзду транспортних засобів у складних погодних умовах, наголошують в Укравтодорі.

Так, заборона в’їзду транзитних транспортних засобів до м. Одеса спричинила їх накопичення на під’їздах до міста, чим ускладнила умови руху та розчистку проїзної частини доріг від снігу.

На даний час, за оперативною інформацією Укравтодору, тимчасово закрито рух для пасажирського та обмежено рух для вантажного автотранспорту в Донецькій, Запорізькій, Хмельницькій, Волинській, Одеській, Миколаївській, Луганській та Кіровоградській областях.

Укравтодор звертається до користувачів доріг з проханням утриматися від виїзду на маршрути в період надзвичайних погодних умов та звертає увагу на необхідність обладнання транспортних засобів зимовими шинами та засобами протиковзання.