У Львові пройде фестиваль «Рок-коляда»

У Львові 9 січня вдруге відбудеться фестиваль «Рок-коляда».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, гостями цьогорічного фестивалю будуть фолк-рок гурт «Русичі» з міста Білгород-Дністровський Одеської області та гурт «КораЛЛі» з Івано-Франківська.

Особливістю «Рок-коляди» буде виконання етно-рок гуртами колядок та щедрівок у сучасному баченні.

Єдиним представником Львова буде гурт «Йорий Клоц» - етно-експериментальна формація, що вражає як поєднанням інструментів (ліра, коза, бандура, двійниця, дримби та електронні біти) так і стилістикою обробок народних мелодій - від драменбейсу до ембіенту, від панку до джазу.