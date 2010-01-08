У Львові пройде фестиваль «Рок-коляда»
10:38, 08 січня 2010Права споживачів
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У Львові 9 січня вдруге відбудеться фестиваль «Рок-коляда».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, гостями цьогорічного фестивалю будуть фолк-рок гурт «Русичі» з міста Білгород-Дністровський Одеської області та гурт «КораЛЛі» з Івано-Франківська.
Особливістю «Рок-коляди» буде виконання етно-рок гуртами колядок та щедрівок у сучасному баченні.
Єдиним представником Львова буде гурт «Йорий Клоц» - етно-експериментальна формація, що вражає як поєднанням інструментів (ліра, коза, бандура, двійниця, дримби та електронні біти) так і стилістикою обробок народних мелодій - від драменбейсу до ембіенту, від панку до джазу.
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