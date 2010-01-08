На Різдво серйозних порушень порядку не було

Міліція не зафіксувала серйозних порушень громадського порядку в Україні під час святкування Різдва Христового.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами внутрішніх справ було вжито організаційних заходів, спрямованих на забезпечення правопорядку під час святкувань Різдва та недопущення конфліктних ситуацій навколо культових споруд, зокрема там, де відбудуться почергові богослужіння представників різних конфесій. З 6 на 7 січня такі богослужіння відслужили в усіх регіонах держави, в понад 13,6 тис. культових споруд. На богослужіннях були присутні майже 6 мільйонів громадян. Найчисельніші культові відправлення проходили у Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Охорону громадського порядку й безпеки громадян під час святкових культових відправлень з нагоди Різдва Христового забезпечували понад 18 тис. працівників міліції та понад 730 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, із них у м. Києві – 317 працівників міліції.