Завтра у Луцьку відбудеться етно-фестиваль

У Луцьку 9 січня відбудеться етно-фестиваль «Різдво у Волинській родині - 2010».

Як повідомили в прес-службі Луцької мерії, захід пройде на головній площі міста - Театральному майдані та в Палаці культури Луцька.

У рамках етно-фестивалю триватиме благодійна акція «З Різдвом у серці», під час якої відбуватиметься збір подарунків, коштів для дітей-сиріт, самотніх людей похилого віку.

В центрі міста відбудеться театралізоване дійство «Волинська Коляда» за участю фольклорних колективів з різних районів області. У Палаці культури - майстер-класи майстрів народної творчості, етнографів, флористів з виготовлення різдвяної іграшки, регіональний конкурс медоварів «Питні меди», дегустація медів та напоїв.

На завершення заплановане проведення громадської акції «Засвіти свою Зорю», запалення свічок від Віфлеємського вогню та спільна колядка усіх учасників різдвяних дійств.

Впродовж свята відбуватиметься також виставка-продаж різдвяно-обрядових атрибутів, частування традиційними різдвяними стравами.