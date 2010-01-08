Алкогольні напої подорожчали на 36%

Алкогольні напої і тютюнові вироби у грудні 2009 року до грудня 2008 року подорожчали на 38,4% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 36%), безалкогольні напої – 24,7% (29,6%).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Також повідомляють, що ціни на одяг і взуття зросли на 7,6% (8%), зокрема на одяг - на 7,6%, взуття - на 7,9%.