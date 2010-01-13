Уряд в повному обсязі профінансував виплату пенсій у січні

Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА заявляє, що уряд у повному обсязі профінансував виплату пенсій у січні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ДЕНИСОВА заявила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Ніякої затримки з фінансуванням немає. Ми стовідсотково згідно з графіком на сьогоднішній день профінансували всі виплати», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Водночас міністр зазначила, що пенсіонери, які мали отримати пенсію 10 січня, не отримали її через вихідні дні у листонош.

«Листоноші теж люди, вони відпочивали 7, 10, 11 січня. Вони не встигли просто рознести ті гроші, які передбачені. От всі затримки», - пояснила вона.

«У нас немає проблем. Проблеми є у Партії регіонів, яка виганяє цих бідних людей за 150 гривень… От і все, вони весь 2009 рік чекали на те, що не буде виплачуватися пенсія. Але все виплачується і виплачуватиметься як завжди у повному обсязі, як це зараз і відбувається», - підкреслила Л.ДЕНИСОВА.