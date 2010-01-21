У Закарпатті податківці виявили 4,5 тис. нелегальних працівників

У Закарпатті торік податківці виявили понад 4,5 тисячі нелегальних працівників.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в ДПА в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за результатами проведеної перевірки щодо легалізації найманих працівників, у 2009 році виявлено 4 тис. 674 найманих осіб без відповідної реєстрації, які здійснювали діяльність без оформлення трудових відносин.

У ДПА зазначають, що у 2008 році було виявлено 4 тис. 589 нелегальних працівників.

Також, як стверджують в ДПА в Закарпатській області, протягом вказаного періоду залучено до оподаткування 4 тис. 623 осіб, що становить 98,9% від фактично легалізованих громадян, або на 207 осіб більше, ніж у 2008 році.

«Небезпека тіньової зарплати, як і тіньової зайнятості, полягає не тільки у тому, що бюджет недоотримує кошти, не сплачуються відрахування і до Пенсійного фонду, а й у тому, що людина, яка працює неофіційно, позбавлена всіх соціальних гарантій», - йдеться у повідомленні.