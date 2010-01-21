У Дніпропетровську можуть відключити всі світлофори

З грудня 2009 року Державне казначейство України затримує виділені Дніпропетровською міськрадою кошти на роботу міських світлофорів. Якщо ситуація не вирішиться, то всі світлофори міста можуть бути відключені.

Про це журналісту ІА «Новий міст» розповіли на КУП «Дніпродорсервіс».

«Міськрада виділила нам гроші в повному обсязі, а ось Казначейство ці гроші не пропускає. Ці проблеми почалися в грудні. Чому не пропускають гроші? Потрібно запитати у Юлії ТИМОШЕНКО. У нас є інформація й про те, що на Західній Україні цілі комунальні структури через це стоять. Базу нам вже від світла відключили. Самі світлофори працюють від ТП (трансформаторній підстанції), але якщо гроші так і не надійдуть, то цілком можливо, що світлофори просто відключать. Зараз вже не працює світлофор на перехресті вулиць Панікахи і Паршина», - розповіли на підприємстві.

Зараз у Дніпропетровську працює 150 світлофорів. Кожний із них за місяць споживає електроенергії на 1,5 тис. грн. Всього на електрику для світлофорів міста потрібно 70 тис. грн.