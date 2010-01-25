Компанія Google запустила сервіс «Google Карти» в Україні

Компанія Google запустила сервіс для персональних комп`ютерів (ПК) і мобільних пристроїв «Google Карти» в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначено в повідомленні, даний сервіс із розширеними функціональними можливостями дозволить українським користувачам ПК і мобільних пристроїв швидко знаходити адреси, що їх цікавлять, і дані про організації на онлайн-карті, прокладати маршрути між кількома пунктами призначення, створювати власні карти тощо.

«Google Карти» доступні за адресою maps.google.com.ua, версію для мобільних пристроїв можна завантажити на сторінці maps.google.com.ua/m.

За словами менеджера з розвитку бізнесу Google в Україні Дмитра ШОЛОМКА, компанія має намір удосконалювати цей сервіс і далі, оскільки «його запуск сприятиме як розвитку туристичного ринку України, так і українського бізнесу загалом».

Карта України представлена в масштабі 1:100 000, карти найбільших 49 міст країни – у масштабі 1:10 000. Щоб забезпечити максимальну достовірність інформації, сервіс "Google Карти" використовує дані з декількох джерел, зокрема результати пошуку Google по мільярдах веб-документів, інформацію, надану безпосередньо власниками місцевих компаній, а також дані незалежних компаній.

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р. аспірантами Стенфордського університету Ларрі ПЕЙДЖЕМ і Сергієм БРІНОМ компанія Google сьогодні є лідируючою веб-корпорацією на основних світових ринках. Штаб-квартира Google знаходиться в Силіконовій долині, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі та Азії.