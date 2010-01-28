Експерт прогнозує, що в 2010 реальна зарплата скоротиться на 0,9%

Середньорічна зарплата в 2010 році зросте на 14,4% в номінальному вираженні, тоді як в реальному вона скоротиться на 0,9%.

Такий прогноз озвучив в коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, це відбудеться внаслідок збереження середньорічної інфляції на рівні, близькому до 15%.

Як підкреслив економіст, різке збільшення зарплат в місячному вираженні є звичайним сезонним явищем грудня, пов`язаним з преміями та іншими додатковими платежами працівникам. Наприклад, нагадав він, в грудні 2008 року, під час гострої фази економічної кризи, номінальні зарплати збільшилися на 9,8% (у місячному вираженні).

О.БЛІНОВ відзначив, що в грудні 2009 року лідерство з погляду премій зайняв державний сектор, де відбулося збільшення зарплат на 18-20% (у місячному вираженні). При цьому в річному вираженні державний сектор відстає від інших галузей, підкреслив економіст. У грудні 2009 року зарплати в освіті та охороні здоров`я зросли лише на 8-9%, а у сфері державного управління вони навіть знизилися на 10,2%. При цьому в більшості галузей економіки не спостерігалося яскраво вираженого ефекту грудневих премій.

Водночас, за словами О.БЛІНОВА, кількість безробітних в грудні 2009 року продовжувала зростати. Чисельність найнятих робітників скоротилася на 76 тис. осіб номінально, а в перерахунку на повну зайнятість - на 82,5 тис. осіб. Це підтверджує точку зору про те, що безробіття продовжує зростати.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в грудні 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 278 грн. в порівнянні з листопадом і на 1 січня 2010 року склала 2233 грн. У листопаді 2009 р. середня зарплата по Україні збільшилася на 5 грн. У грудні 2008 року середня зарплата складала 2001 грн.