Японці готові дати Києву кредит на будівництво метро на Троєщину

Японська компанія "ITOCHU Corporation" готова надати Києву 40-річний кредит на будівництво 4-ї лінії Київського метро в напрямку житлового масиву Троєщина. Але вимагає гарантії уряду країни.

Про це повідомив під час інтернет-конференції заступник голови КМДА Валерій МИРОНОВ.

«На сьогоднішньому етапі було вирішено надати японській стороні від КП "Київський метрополітен" основні технічні параметри щодо будівництва 4-ї лінії. Заздалегідь з боку японського представництва було запропоновано надати нам 40-річний кредит з реструктуризацією платежу (т.з."канікули") на 10 років під 0,5-1% річних. Надалі питання інвестування вирішуватиметься на державному рівні між двома країнами, оскільки японська сторона висловила бажання заручитися державними гарантіями», - розповів В.МИРОНОВ.

За його словами, мерія підтвердила свою готовність до співпраці і чекає офіційного листа з конкретними пропозиціями від даної міжнародної торгової компанії.

У КМДА повідомили, що за попередніми розрахунками, на будівництво 4-ї лінії метро (Подільсько-Вигурівська лінія) потрібно близько $2 млрд.

Згідно з розробленим проектом, це буде шестивагонна лінія. Для неї необхідно купити 250 нових вагонів, що обійдеться приблизно в $1 млрд.

Як зазначив В.МИРОНОВ, нова гілка метро розширить можливості в експлуатації вагонів іноземних виробників, оскільки сьогодні для вже існуючих ліній можуть використовуватися вагони тільки російського або українського виробництва. Нова гілка метрополітену налічуватиме шість станцій: "Глибочицька", "Подільська" (перехід на ст. "ім.Т.Шевченка"), "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка" і "Райдужна". Передбачається, що пропускна спроможність цієї 11-кілометрової лінії (10,9 км) за попередніми розрахунками становитиме понад 40 тис. пас./год. (40,8тис./пас).

Щодо того, чи підключать до втілення проекту місцевий бюджет, В.МИРОНОВ сказав, що ясність у цьому питанні наступить тільки після затвердження Київрадою бюджету на поточний рік. «У будь-якому разі питання залучення інвестицій у столицю сьогодні дуже актуальне для КМДА», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, учора своєю постановою Кабінет міністрів України передбачив виділення із стабілізаційного фонду 200 млн. грн. на будівництво і розвиток у 2010 році метрополітену в Києві. Зокрема, фінансування передбачає завершення будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метро.